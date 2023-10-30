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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по РСБУ за 9 месяцев выросла более чем в 2 раза

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила 404,391 млрд рублей. Это более чем в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (185,587 млрд рублей), говорится в отчете компании.

Выручка снизилась на 8,2% до 574,416 млрд рублей, себестоимость – на 6% до 326,221 млрд рублей, валовая прибыть – на 10% до 248,195 млрд рублей. Доходы от участия в других организациях упали на 30% до 134,392 млрд рублей, прочие доходы – на 28% до 269,18 млрд рублей. Прибыль до налогообложения выросла в 2,5 раза до 470,106 млрд рублей.

НОВАТЭК
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