Минфин поддержал проект о праве УК ПИФ и АИФ передавать расчетные функции спецдепозитариям

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ поддержал законопроект, который позволяет передавать учетные и расчетные функции от управляющих компаний акционерных и паевых инвестиционных фондов специализированным депозитариям, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией министерства.

Документ (№442970-8) был внесен группой депутатов и сенаторов в Госдуму в сентябре.

Предлагаемый подход позволит управляющим компаниям сфокусироваться на управлении фондами, исключить дублирование выполнения учетных и расчетных функций и снизить издержки, которые в конечном итоге несут акционеры акционерных инвестиционных фондов и владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

Доля расходов управляющих компаний на поддержание учетного функционала доходит до 30% расходной части баланса, указывали авторы законопроекта со ссылкой на консультационный доклад ЦБ "Развитие института специализированных депозитариев".

Ответственность за убытки, которые могут быть причинены акционерному инвестиционному фонду, владельцам инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в результате неисполнения переданных обязанностей специализированный депозитарий и управляющая компания несут совместно, говорится в проекте отзыва правительства, подготовленном Минфином. "Данный подход позволяет в полной мере сохранить уровень защиты интересов инвесторов", - добавляется в документе.