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Ритейлер Х5 решил 17 ноября досрочно погасить облигации на 10 млрд рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) приняло решение 17 ноября досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Погашение состоится в дату окончания 13-го купонного периода.

Пятнадцатилетний выпуск компания разместила в мае 2017 года. Ставка текущего купона 5,65% годовых, в планах по выпуску должна была состояться оферта с исполнением 22 ноября 2023 года.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на 64 млрд рублей. Кроме того, ритейлер провел 30 октября сбор заявок на новый выпуск облигаций объемом 20 млрд рублей с привязкой к ключевой ставке ЦБ.

X5 Retail Group N.V. управляет магазинами "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", развивает проекты Vprok.ru, 5Post, экспресс доставку и "Много лосося". На 30 сентября под управлением компании находились 20 761 магазин "Пятерочка", 955 супермаркетов "Перекресток", 1 071 "жесткий" дискаунтер "Чижик" и 601 магазин "Красный Яр" и "Слата".

X5 Retail Group
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