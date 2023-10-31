Уолл-стрит завершила торги понедельника в плюсе, Dow прибавил 1,6%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали квартальные отчеты компаний в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) на этой неделе.

По мнению аналитиков, поддержку котировкам акций оказал тот факт, что в выходные к боевым действиям на Ближнем Востоке не присоединились новые участники.

Вместе с тем рынок уверен, что американский ЦБ сохранит неизменной базовую процентную ставку по итогам заседания 31 октября - 1 ноября на уровне 5,25-5,5% годовых. Трейдеры также полагают, что председатель Федрезерва Джером Пауэлл оставит открытой возможность еще одного повышения ставки до конца года.

Пауэлл, вероятно, даст понять, что возможность подъема ставки зависит "от данных по инфляции и рынку труда США, которые будут опубликованы в период с начала ноября до середины декабря", говорит главный экономист PNC Financial Group Гас Фоше, слова которого приводит MarketWatch.

Кроме того, Уолл-стрит оценивала новый указ президента США Джо Байдена, обязывающий разработчиков наиболее мощных систем искусственного интеллекта (ИИ) предоставлять властям информацию о результатах их проверки на безопасность.

"Ни одна страна мира до сих пор не вводила в действие таких сильных мер в области ИИ-безопасности и обеспечения доверия к этим технологиям, какие вводит президент Байден, -цитирует Financial Times слова замглавы аппарата Белого дома Брюса Рида. - Это очередной шаг в рамках агрессивной стратегии, требующей прилагать на каждом направлении все усилия для извлечения выгоды из ИИ и снижения сопутствующих рисков".

Капитализация Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) увеличилась на 2%. Компания намерена приостановить показ рекламы европейским пользователями младше 18 лет, однако лицам старше этого возраста придется выбирать между согласием на обработку данных в целях персонализации рекламы и ежемесячной платой за использование Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации) и Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации). Эти меры направлены на соблюдение европейского законодательства, отмечает MarketWatch.

Рыночная стоимость Walt Disney Co. повысилась на 1,7% после сообщения The Wall Street Journal со ссылкой на источники о том, что миллиардер Айзек Перлмуттер передал свой пакет акций Disney фонду инвестора-активиста Нельсона Пельца Trian Fund Management, что должно помочь ему в борьбе за места в совете директоров медиакомпании.

Акции McDonald's Corp. также подорожали на 1,7%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 17%, а скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы рынка.

Работники двух СПГ-заводов Chevron Corp. в Австралии одобрили новое трудовое соглашение c компанией. Цена акций нефтяного гиганта выросла на 1,2%.

Котировки бумаг SoFi Technologies прибавили 1%. Финтех-компания повысила годовой прогноз выручки до $2,045-2,065 млрд с $1,974-2,034 млрд, скорректированной EBITDA - до $386-396 млн с $333-343 млн.

Технологическая Western Digital сообщила о намерении выделить сегменты дисковых накопителей и флэш-памяти в самостоятельные публичные компании во втором полугодии 2024 года и завершила первый финансовый квартал со скорректированным убытком в $1,76 на акцию при ожиданиях аналитиков на уровне $1,91. Котировки ее акций повысились на 7,3%.

Рыночная стоимость инвестиционного траста недвижимости Spirit Realty Capital подскочила на 7,9% на новостях о его покупке конкурирующим Realty Income в рамках сделки с оценкой стоимости предприятия (EV) в $9,3 млрд. Акционеры Spirit получат за каждую свою бумагу по 0,762 новой акции Realty Income.

Другое слияние - между производителем полупроводниковых компонентов Broadcom и разработчиком технологий в сфере виртуализации и облачной инфраструктуры VMware Inc. - откладывается до "выполнения оставшегося условия", сообщили компании. Предполагается, что этим условием может быть получение одобрения со стороны китайских властей. Закрытие сделки, которая оценивается в $69 млрд, было запланировано на понедельник. Капитализация Broadcom увеличилась на 0,3%, VMware - на 3,1%.

Котировки бумаг еще одного производителя полупроводников - ON Semiconductor Corp. - рухнули на 21,8%. Ее прогноз на четвертый квартал разочаровал рынок, хотя выручка и скорректированная прибыль в июле-сентябре превзошли ожидания.

Dow Jones Industrial Average повысился в понедельник на 1,58% и составил 32928,96 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,2% - до 4166,82 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 1,16% и составил 12789,48 пункта.