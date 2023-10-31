Sokolov ожидает, что ювелирный рынок РФ в 2023 году вырастет на 12-15%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Рынок ювелирной розницы в России в 2023 году вырастет на 12-15%, ожидает аналитический центр ювелирного ритейлера Sokolov.

За девять месяцев 2023 года рынок ювелирной розницы РФ в денежном выражении достиг 246 млрд рублей, что на 13% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Средний чек за январь-сентябрь составил 7365 рублей, что на 15% выше, чем за тот же период 2022 года. При этом среднерыночные розничные цены на ювелирные изделия, по данным Росстата, выросли на 18,45% в сентябре 2023 года относительно декабря 2022 года.

"Драйвером восстановления рынка стали онлайн-продажи, доля которых увеличилась с 19% до 23% и составила 50 млрд рублей. Ключевую роль здесь сыграл рост на 95% продаж ювелирных изделий на маркетплейсах. Также существенное значение на динамику рынка оказал рост учетной цены ЦБ РФ на золото - на 40% с начала года", - прокомментировала ситуацию на рынке руководитель аналитического центра Sokolov Алина Колпакова.

Производитель и продавец ювелирных изделий Sokolov - лидер российского ювелирного рынка по объемам производства (согласно данным Пробирной палаты). Под брендом Sokolov выпускается более 30 млн изделий из золота и серебра весом более 50 тонн на трех производственных площадках в Костромской и Ивановской областях. Федеральная сеть розничных магазинов SOKOLOV насчитывает 590 точек продаж, включая 135 франшиз в России и СНГ.