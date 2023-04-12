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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

EBITDA ювелирного ритейлера Sokolov выросла в 2022 году на 93%

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - EBITDA ювелирного холдинга Sokolov в 2022 году выросла на 93%, до 4,455 млрд рублей, сообщила компания.

Чистая выручка холдинга (без НДС, таможенных и других обязательных отчислений) по МСФО составила 26,9 млрд рублей, увеличившись на 22%.

Net debt/EBITDA снизился с 2,2х по итогам первого полугодия 2022 года до 0,98х на 31 декабря 2022 года. Это произошло благодаря как увеличению масштабов бизнеса, так и существенному росту эффективности операционной деятельности, заявил финансовый директор холдинга Владимир Дьяконов.

Производитель и продавец ювелирных изделий Sokolov - лидер российского ювелирного рынка по объемам производства, по данным Пробирной палаты. Sokolov также является лидером продаж в категории ювелирных украшений на Wildberries, OZON, Yandex Market и СберМаркете. В холдинг входит собственное производство полного цикла (АО "Ювелит") и дистрибуторы (АО "Лакса Трейдинг", работающее с оптом и маркетплейсами, и ООО "СВ Ритейл", отвечающее за e-com и розницу).

Sokolov Владимир Дьяконов
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