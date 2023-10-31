Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2% и ростом индекса РТС на 0,7%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением рублевых цен большинства blue chips под влиянием разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, подросшей нефти (Brent торгуется в районе $88 за баррель) и укрепления рубля; индекс РТС за минуту торгов подрос на 0,7%, индекс МосБиржи просел на 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3219,25 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1101,75 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,5%.

Доллар подешевел до 92,16 рубля (-0,7 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,5%), расписки TCS Group (-0,8%), бумаги "Северстали" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "МТС" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), акции "Газпрома" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), "Татнефти" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+1,6%), ОК "Русал" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%).

Выручка Fix Price (+0,7%) в III квартале выросла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 74,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированная EBITDA выросла на 8% (до 14,2 млрд рублей), чистая прибыль возросла на 6,4% (до 7,4 млрд рублей).

При этом в квартальной отчетности ритейлера говорится, что Fix Price сохраняет приверженность возвращению к дивидендным выплатам. "Одним из приоритетов для нас остается вопрос дивидендов. Fix Price сохраняет приверженность возврату к выплате дивидендов и сейчас активно прорабатывает возможные опции, которые, принимая во внимание регуляторную среду, учитывали бы интересы всех акционеров", - приводятся в сообщении слова генерального директора ритейлера Дмитрия Кирсанова.

В сентябре 2022 года совет директоров компании приостановил действие дивидендной политики, отменив запланированную выплату финальных дивидендов за 2021 год в размере 5,8 млрд рублей. Решение было обусловлено внешними факторами, говорили тогда в компании.

Оценки аналитиков

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, индекс МосБиржи может опуститься к отметке 3200 пунктов. Факторов, которые говорили бы о возобновлении роста российского рынка акций, пока не наблюдается. Индекс МосБиржи еще не отыграл повышение ставки ЦБ РФ в пятницу, пара доллар-рубль продолжает планомерно снижаться, а цены на нефть на данный момент не демонстрируют признаков уверенного восстановления. Против рынка могут двигаться отдельные акции.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ категорически не хочет падать, несмотря на просевшую нефть на фоне отсутствия драйверов роста, поскольку геополитическая напряженность вокруг Израиля не обостряется.

Рынком акций РФ сейчас правят частные инвесторы, которые склонны больше покупать, нежели продавать. При этом на рынке достаточно денег для покупок. Индекс МосБиржи остается недалеко от годовых максимумов. Падение нефти, неожиданно сильное повышение ключевой ставки ЦБ РФ приводит лишь к небольшим просадкам, которые довольно быстро выкупаются, но не к полноценной коррекции. В такой ситуации вполне может сработать старая аксиома: "если рынок не хочет падать, значит он будет расти". "Поэтому не исключаем, что при появлении какого-нибудь позитива индекс МосБиржи уйдет выше 3300 пунктов", - отмечает эксперт.

Тем не менее, для какого-то сильного восходящего движения экономических предпосылок нет. По-прежнему можно ожидать, что в скором времени основная масса инвесторов начнет продавать акции, перекладываясь в облигации в условиях высокой ключевой ставки ЦБ РФ, полагает Антонов.

Фондовые рынки в США и Азии

В США накануне индексы акций выросли на 1,2-1,6%, инвесторы оценивали квартальные отчеты компаний в ожидании итогов заседания Федрезерва.

По мнению аналитиков, поддержку котировкам акций оказал тот факт, что в выходные к боевым действиям на Ближнем Востоке не присоединились новые участники. Вместе с тем рынок уверен, что американский ЦБ сохранит неизменной базовую процентную ставку по итогам заседания 31 октября - 1 ноября на уровне 5,25-5,5% годовых. Трейдеры также полагают, что председатель Федрезерва Джером Пауэлл оставит открытой возможность еще одного повышения ставки до конца года.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 1,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,03%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,02-0,4%).

Банк Японии принял решение придерживаться более гибкого подхода к колебаниям доходности 10-летних государственных облигаций по итогам завершившегося во вторник двухдневного заседания. Теперь регулятор будет считать верхнюю границу доходности в 1% скорее ориентиром, а не жестким лимитом для доходности госбондов, говорится в заявлении японского центробанка.

Тем временем остальные параметры денежно-кредитной политики оставлены неизменными. Так, краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность 10-летних гособлигаций - около нуля.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение индикатора на прежнем уровне. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. В прошлом месяце индикатор превысил данную отметку впервые с марта.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены скорректировались вверх после падения накануне до минимумов за 3 недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $88,04 за баррель (+0,8% и -3,4% в понедельник), декабрьская цена WTI - $82,8 за баррель (+0,6% и -3,8% накануне).

Снижению цен на нефть накануне поспособствовал тот факт, что Израиль все еще не начал полномасштабную наземную операцию в секторе Газа в ответ на атаку боевиков ХАМАС, пишет MarketWatch.