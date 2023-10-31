Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в III квартале сократился на 42% г/г
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в III квартале 2023 года сократился на 42% в годовом исчислении, до 13 млрд рублей, сообщила компания.
При этом, как отмечается, без учета курсовых переоценок (под влиянием стандарта ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды") компания получила бы скорректированную чистую прибыль в размере 17,6 млрд рублей против 5,8 млрд рублей скорректированной прибыли годом ранее.
За 9 месяцев этого года "Аэрофлот" получил 94,6 млрд рублей чистого убытка против прибыли в 58,4 млрд рублей годом ранее. Без учета влияния ФСБУ 25/2018 чистая прибыль составила бы 16 млрд рублей по сравнению со скорректированным чистым убытком в 32,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
Ключевые показатели по РСБУ за III квартал и девять месяцев 2023 года
|Показатель, млн руб.
|3К 2022
|3К 2023
|Изменение
|9M 2022
|9M 2023
|Изменение
|Выручка
|111 569
|151 908
|36,2%
|250 305
|357 316
|42,8%
|Себестоимость продаж
|-115 697
|-138 555
|19,8%
|-298 656
|-353 175
|18,3%
|Валовая прибыль / (убыток)
|-4 127
|13 352
|-
|-48 351
|4 141
|-
|Прибыль / (убыток) от продаж
|-9 201
|9 269
|-
|-66 653
|-7 776
|-88,3%
|Чистая прибыль / (убыток)
|-22 337
|-12 956
|-42,0%
|58 380
|-94 636
|-
|Скорректированная чистая прибыль / (убыток)*
|5 783
|17 644
|3,1х
|-32 512
|1619
|-
* Без учета влияния ФСБУ 25/2018
"Финансовые результаты девяти месяцев 2023 года, и в особенности третьего квартала, показывают устойчивое улучшение вслед за ростом показателей операционной деятельности, увеличением пассажирских перевозок во внутреннем и международном сегментах, а также грузовых перевозок", - отметили в пресс-службе "Аэрофлота".
Объем заемных средств "Аэрофлота" на 30 сентября 2023 года составил 92,9 млрд рублей (52,5 млрд рублей долгосрочных и 40,4 млрд рублей краткосрочных), что ниже уровня конца 2022 года на 12% (всего было 106,1 млрд рублей: 83,9 млрд рублей долгосрочных и 22,2 млрд рублей краткосрочных). Общие долгосрочные обязательства компании на конец отчетного периода оценены в 765 млрд рублей против 643 млрд рублей на конец 2022 года, краткосрочные - в 301,7 млрд рублей против 209,6 млрд рублей.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания России, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже"