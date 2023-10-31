Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в III квартале сократился на 42% г/г

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в III квартале 2023 года сократился на 42% в годовом исчислении, до 13 млрд рублей, сообщила компания.

При этом, как отмечается, без учета курсовых переоценок (под влиянием стандарта ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды") компания получила бы скорректированную чистую прибыль в размере 17,6 млрд рублей против 5,8 млрд рублей скорректированной прибыли годом ранее.

За 9 месяцев этого года "Аэрофлот" получил 94,6 млрд рублей чистого убытка против прибыли в 58,4 млрд рублей годом ранее. Без учета влияния ФСБУ 25/2018 чистая прибыль составила бы 16 млрд рублей по сравнению со скорректированным чистым убытком в 32,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Ключевые показатели по РСБУ за III квартал и девять месяцев 2023 года

Показатель, млн руб. 3К 2022 3К 2023 Изменение 9M 2022 9M 2023 Изменение Выручка 111 569 151 908 36,2% 250 305 357 316 42,8% Себестоимость продаж -115 697 -138 555 19,8% -298 656 -353 175 18,3% Валовая прибыль / (убыток) -4 127 13 352 - -48 351 4 141 - Прибыль / (убыток) от продаж -9 201 9 269 - -66 653 -7 776 -88,3% Чистая прибыль / (убыток) -22 337 -12 956 -42,0% 58 380 -94 636 - Скорректированная чистая прибыль / (убыток)* 5 783 17 644 3,1х -32 512 1619 -

* Без учета влияния ФСБУ 25/2018

"Финансовые результаты девяти месяцев 2023 года, и в особенности третьего квартала, показывают устойчивое улучшение вслед за ростом показателей операционной деятельности, увеличением пассажирских перевозок во внутреннем и международном сегментах, а также грузовых перевозок", - отметили в пресс-службе "Аэрофлота".

Объем заемных средств "Аэрофлота" на 30 сентября 2023 года составил 92,9 млрд рублей (52,5 млрд рублей долгосрочных и 40,4 млрд рублей краткосрочных), что ниже уровня конца 2022 года на 12% (всего было 106,1 млрд рублей: 83,9 млрд рублей долгосрочных и 22,2 млрд рублей краткосрочных). Общие долгосрочные обязательства компании на конец отчетного периода оценены в 765 млрд рублей против 643 млрд рублей на конец 2022 года, краткосрочные - в 301,7 млрд рублей против 209,6 млрд рублей.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания России, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже"