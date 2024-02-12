"Аэрофлот" в 2023 году получил 29,5 млрд руб. чистого убытка по РСБУ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в 2023 году составил 29,5 млрд руб. против убытка в 14,3 млрд руб. за 2022 год, сообщила компания.

Без учета курсовых переоценок компания получила скорректированную чистую прибыль в размере 50,5 млрд руб. против 40,4 млрд руб. скорректированного убытка за предыдущий год.

Выручка "Аэрофлота" увеличилась на 50%, до 497,5 млрд руб., себестоимость продаж - на 28%, до 490,2 млрд руб.

В IV квартале 2023 года "Аэрофлот" получил 65,2 млрд руб. чистой прибыли (против убытка в 72,7 млрд руб. за тот же период 2022 года), без учета курсовых переоценок прибыль составила 29,2 млрд руб. (против 11,9 млрд руб. убытка). Выручка при этом подскочила на 70%, до 140,2 млрд руб., себестоимость - на 63%, до 137 млрд руб.

Основные показатели по РСБУ за IV квартал и 12 месяцев 2023 года

Млн руб. 4К 2023 4К 2022 Изменение 12M 2023 12M 2022 Изменение Выручка 140 195 82 443 70,1% 497 511 332 748 49,5% Себестоимость продаж 137 062 84 035 63,1% 490 237 382 691 28,1% Валовая прибыль / (убыток) 3 133 -1 592 - 7 274 -49 943 - Прибыль / (убыток) от продаж -1 982 -6 093 -67,5% -9 757 -72 747 -86,6% Чистая прибыль / (убыток) 65 180 -72 693 - -29 456 -14 312 - Скорректированная чистая прибыль / (убыток)* 29 204 -11 918 - 50 490 -40 391 -

* Без учета влияния курсовых переоценок

Убыток от прочей деятельности компании в 2023 году составил более 21 млрд руб. по сравнению с прибылью 58,2 млрд руб. в 2022 году. Снижение результата обусловлено в основном негативной динамикой курса иностранных валют, что привело к значительным расходам в виде отрицательной курсовой разницы, которая составила 99,9 млрд руб., пояснили в пресс-службе "Аэрофлота". Там напомнили, что основным фактором начисления отрицательных курсовых разниц является необходимость переоценки валютных обязательств компании в соответствии со стандартом ФСБУ 25/2018.

"Если за девять месяцев 2023 года отрицательная курсовая переоценка составила 144 903 млн руб., то в четвертом квартале переоценка была положительной и составила 44 969 млн руб. Необходимо отметить, что реального оттока финансовых средств не происходит, поскольку основной объем переоценки относится к долгосрочной задолженности по лизинговым платежам и может оказаться нереализованным в зависимости от динамики курса", - пояснили в пресс-службе.

Помимо курсовых переоценок результат от прочей деятельности также содержит единовременный положительный эффект от прекращения договоров аренды самолетов путем страхового урегулирования в размере более 80,7 млрд руб., из которых 56,7 млрд руб. приходится на IV квартал 2023 года. "Дополнительный долгосрочный положительный эффект от прекращения договоров аренды означает улучшение финансовых условий по аренде воздушных судов у российских лизингодателей, исключающий в будущем риски получения убытков вследствие волатильности валютного курса", - отмечают в компании.

Согласно отчетности "Аэрофлота", объем заемных средств компании на 31 декабря 2023 года составил более 84,1 млрд руб. (43,8 млрд руб. долгосрочных и 40,4 млрд руб. краткосрочных) против 106,1 млрд руб. на конец 2022 года (83,9 млрд руб. долгосрочных и 22,2 млрд руб. краткосрочных). Общие долгосрочные обязательства компании на конец отчетного периода оценены в 749,2 млрд руб. против 643 млрд руб. на конец 2022 года, краткосрочные - в 282,4 млрд руб. против 209,6 млрд руб.

Как сообщалось, по итогам прошлого года "Аэрофлот" (как флагманская компания одноименной группы) увеличил пассажиропоток на 23%, до 25,2 млн человек.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания РФ, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.