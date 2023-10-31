Москва и Баку обсудили расширение нефтегазового сотрудничества в добыче и транзите

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак обсудил с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым расширение сотрудничества двух стран в нефтегазовой, электроэнергетической сферах и развитие возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает сайт правительства России.

"С Азербайджаном работают крупнейшие российские нефтегазовые концерны, которые готовы к расширению взаимодействия. В частности, имеется целый ряд новых инициатив по транзиту и переработке на азербайджанских мощностях российских углеводородов. Задача - консолидировать наши усилия", - отметил Новак.

Также стороны обсуждали участие российских нефтегазовых компаний в новых добывающих проектах на территории Азербайджана, масштабирование их бизнеса по реализации топлива в стране, в том числе вопросы наращивания реверсных поставок российской нефти по нефтепроводу Тихорецк - Баку.

Еще обсуждались перспективы технологического сотрудничества между компаниями России и Азербайджана в рамках политики импортозамещения.