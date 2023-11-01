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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Работа мобильного банка Сбербанка восстановлена

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Работа мобильного банка Сбербанка восстановлена, сообщили журналистам в пресс-службе банка.

"В связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения Сбербанк Онлайн могли испытывать временные трудности со входом в приложение. Сейчас уже все затруднения решены и данные версии приложений также работают штатно", - объяснили в Сбере.

Ранее утром клиенты Сбербанка при попытке воспользоваться сервисом видели сообщение: "Мобильный банк Сбербанка временно недоступен".

Сбербанк
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