Работа мобильного банка Сбербанка восстановлена
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Работа мобильного банка Сбербанка восстановлена, сообщили журналистам в пресс-службе банка.
"В связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения Сбербанк Онлайн могли испытывать временные трудности со входом в приложение. Сейчас уже все затруднения решены и данные версии приложений также работают штатно", - объяснили в Сбере.
Ранее утром клиенты Сбербанка при попытке воспользоваться сервисом видели сообщение: "Мобильный банк Сбербанка временно недоступен".