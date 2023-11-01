"Т Плюс" за девять месяцев увеличила производство электроэнергии на 4,5%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Т Плюс" за девять месяцев 2023 года увеличило производство электроэнергии на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 38,7 млрд кВт.ч, сообщила компания.

Отпуск тепловой энергии снизился на 3,3%, до 60,6 млн Гкал.

Рост выработки электроэнергии связан со снижением неплановых ремонтов энергоблоков с начала года, а также с увеличением отпуска тепла в январе-феврале 2023 г., говорится в сообщении "Т Плюс".

"В то же время на показателях отразилось раннее завершение отопительного сезона и снижение производства пара", - отметили в компании.

В отчетном периоде коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) компании повысился до 41% с 39%. Все объекты компании вошли в отопительный сезон и работают в штатном режиме, сообщила "Т Плюс".

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 г. доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.