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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Индекс ISM Manufacturing в сентябре обновил максимум за 10 месяцев

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49 пунктов по сравнению с 47,6 пункта месяцем ранее, обновив максимум с ноября 2022 года, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали менее существенного подъема - до 47,8 пункта.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже 11 месяцев подряд. Такой длительный период спада последний раз был отмечен во времена Великой рецессии 2007-2009 гг.

Подындекс новых заказов вырос в прошлом месяце до 49,2 пункта с 46,8 пункта в августе, объемов производства - до 52,5 пунктов с 50 пунктов, занятости - до 51,2 пункта против 48,6 пункта, складских запасов - до 45,8 пункта с 44 пунктов.

Между тем индикатор цен производителей опустился до 43,8 с 48,4 пункта.

"Промышленный сектор в США продолжил сокращаться, но более медленными темпами, - заявил Тимоти Фиоре из ISM. - Компании грамотно регулируют производство на фоне слабых показателей новых заказов".

Между тем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли, рассчитываемого S&P Global, в сентябре выросло до 49,8 пункта по сравнению с 47,9 пунктами месяцем ранее, согласно окончательным данным.

ISM ISM Manufacturing
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