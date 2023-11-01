Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян в III кв. на 5,1%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Рост реальных располагаемых доходов населения РФ в III квартале 2023 года составил 5,1% в годовом сравнении, говорится в докладе Росстата за январь-сентябрь.

Росстат при этом незначительно понизил оценку роста доходов во II квартале 2023 года - до также 5,1% с 5,3% по предварительной оценке, а в I квартале наоборот повысил до 4,6% с 4,4%.

В целом за январь-сентябрь 2023 года Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов населения на уровне 4,8%.

Как сообщалось, по данным Росстата в 2022 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1% после роста на 3,2% в 2021 году.

Минэкономразвития РФ прогнозирует (прогноз от сентября) рост реальных располагаемых доходов населения РФ в 2023 году на уровне 4,3%, в 2024-2026 гг. - рост на 2,6-2,7% в год.