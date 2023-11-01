Росстат сообщил об уменьшении цен на бензин в РФ на 0,2% с 24 по 30 октября

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 24 по 30 октября снижались теми же темпами, что и неделей ранее, сократившись относительно предыдущей недели на 0,2%, сообщил Росстат в среду.

Таким образом, падение продолжается пятую неделю подряд после продолжительного роста до этого. С 17 по 23 октября снижение составило 0,2%, с 10 по 16 октября - 0,3%, с 3 по 9 октября - 0,5%, с 26 сентября по 2 октября - 0,4% (падение было зафиксировано впервые с первой недели марта).

По отношению к началу года цены на бензин в РФ на 30 октября повысились на 8,2% при общей инфляции за этот период в 5,47%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 30 октября составляла 55,00 руб. (на 16 октября - 55,13 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 50,66 руб. (50,80 руб.), АИ-95 - 55,34 руб. (55,48 руб.), АИ-98 - 68,27 руб. (68,30 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 24 по 30 октября снизились на 0,2% после того, как две недели до этого сокращались по 0,3%.

С начала года дизтопливо подорожало на 9,7%. Средняя цена ДТ в стране на 30 октября составила 64,06 руб. за литр (на 23 октября - 64,22 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 23 по 29 октября, по данным Росстата, подскочило на 7,2% по сравнению с предыдущей неделей и составило 798,7 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива вырос на 3,5%, - до 1 млн 611,3 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2022 году составил 0,91%, оказавшись значительно ниже инфляции (11,94%).