ВТБ учредил компанию для подготовки предложений по транспортному коридору "Север - Юг"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ учредил компанию для подготовки предложений по развитию международного транспортного коридора "Север - Юг", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "ВТБ - Проектный офис" с уставным капиталом 10 тыс. рублей была зарегистрирована 31 октября.

"Компания "ВТБ - Проектный офис" создана для подготовки предложений по развитию международного транспортного коридора "Север - Юг". Она будет осуществлять сбор и анализ информации по вопросам обеспечения бесперебойного грузооборота на маршруте МТК "Север - Юг" разными видами транспорта и разработке предложений по его развитию. В ВТБ накоплена необходимая экспертиза и опыт в реализации масштабных инфраструктурных проектов, мы берем на себя затраты по проработке проекта с тем, чтобы в будущем представить его российским и международным инвесторам", - сообщили в ВТБ.

Компанию возглавил советник председателя правления - президента банка ВТБ Андрей Никитченко, курировавший в 2016-2021 годах реализацию ФЦП по развитию Крыма и Севастополя в качестве главы и члена наблюдательного совета АНО Дирекция по управлению федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года".

МТК "Север-Юг" – мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов общей протяженностью от Санкт-Петербурга до порта Мумбай в 7,2 тыс. км. Его значительная часть проходит по железным дорогам России, на которые приходится в зависимости от маршрута 33-53% от общей протяженности сухопутной части коридора. Основная цель развития МТК "Север-Юг" – обслуживание внешней торговли РФ со странами Закавказья, Каспийского региона, государствами Южной Азии и Персидского залива.