Турция вышла в лидеры по закупкам российского зерна в июле-октябре

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Турция вышла на первое место по закупкам российского зерна в июле-октябре 2023/2024 сельскохозяйственного года, сообщает Союз экспортеров зерна в своем телеграм-канале.

Месяцем ранее лидировал Египет.

В июле-октябре Турция закупила 2,696 млн тонн зерна, что на 9,9% меньше, чем год назад. Египет сместился на третье место, но он нарастил закупки на 2,9%, до 2,603 млн тонн.

Иран, который месяц назад был на третьем месте, поднялся на второе и вплотную приблизился к лидеру, закупив в РФ 2,688 млн тонн зерна (на 13,3% меньше прошлогоднего).

В топ-5 покупателей также вошли Саудовская Аравия, увеличившая ввоз российского зерна на 22,8%, до 1,831 млн тонн, и Бангладеш - 1,326 млн тонн (в 2,8 раза больше).

В то же время Египет лидирует по закупкам пшеницы - 2,598 млн тонн (на 2,7% больше, чем год назад). Турция на втором месте с 2,363 млн тонн (на 8% меньше). Тройку лидеров замыкает Бангладеш - 1,289 млн тонн (в 1,8 раза больше).

Наиболее резко - в 3,7 раза, до 1,265 млн тонн - нарастил закупки Алжир. В то же время Иран, оказавшийся на пятом месте, снизил импорт российской пшеницы на 40,8%, до 1,039 млн тонн.

По данным Союза, всего в июле-октябре РФ экспортировала 24,7 млн тонн зерна (в 1,5 раза больше, чем годом ранее), в том числе 19 млн тонн пшеницы (на 39,3% больше).