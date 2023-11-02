X5 купила хабаровского ритейлера "Амба"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - X5 Group приобрела магазины торговой сети "Амба", говорится в сообщении группы.

"Амба" – региональный ритейлер, работающий в Хабаровском крае. В результате сделки компания получила долгосрочные права на аренду 71 магазина сети.

Магазины будут реконструированы под сеть "Пятерочка", ожидается, что этот процесс завершится до конца I квартала 2024 года.

X5 вышла на рынок Дальнего Востока в марте 2023 года.

X5 Retail Group N.V. управляет магазинами "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", развивает проекты Vprok.ru, 5Post, экспресс доставку и "Много лосося". На 30 сентября под управлением компании находились 20 761 магазин "Пятерочка", 955 супермаркетов "Перекресток", 1 071 "жесткий" дискаунтер "Чижик" и 601 магазин "Красный Яр" и "Слата".