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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Сбербанк в 2023 году рассчитывает нарастить выдачу ипотеки примерно в 1,8 раза

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2023 году планирует выдать ипотечных кредитов на 4,6 трлн рублей, сообщил журналистам в кулуарах форума Finopolis президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Согласно нашим прогнозам объем выдач за весь 2023 год составит порядка 4,6 трлн рублей. Таким образом, прирост по отношению к прошлому году составит примерно 80%. Прирост по отношению к 2021-му году также существенный - порядка 60%", - сказал он.

"Несмотря на то, что в скором времени мы вероятнее всего увидим серьезное охлаждение, 2023 год все равно можно будет назвать успешным для российского ипотечного рынка. По данным Сбербанка за неполные десять месяцев, объем выдач уже составляет около 3,7 трлн рублей", - отметил глава Сбербанка.

Герман Греф Сбербанк
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