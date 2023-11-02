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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

ФАС отметила, что проданной на СпбМТСБ арматуры не хватает для формирования индикатора цены

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Объем реализованной на СПбМТСБ арматуры пока недостаточен для того, чтобы сформировать справедливый ценовой индикатор для рынка. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Объемы торгов ФАС прокомментировал в контексте исполнения крупнейшим игроком этого рынка компанией "Промсорт" предписания (при одобрении сделки по покупке ООО "НЛМК -Калуга", ООО "НЛМК-Урал" и ООО "Вторчермет НЛМК") о продаже части продукции через биржевую торговлю. Сделки по продаже 140 тонн арматуры марки А500С были заключены на условиях "франко-пункт назначения".

"Промсорт" также обязан в течение трех календарных месяцев с момента совершения сделки разработать, утвердить и представить в ФАС внутренний акт, определяющий принципы взаимодействия с потребителями продукции.

"Для формирования индикатора другим производителям арматуры и непосредственным потребителям необходимо выходить на биржу самостоятельно. ФАС ожидает роста объема арматуры, реализуемой на бирже, и улучшения ситуации на этом рынке", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, в соответствии с предписанием "Промсорт" обязан по истечении 6 календарных месяцев с даты совершения сделки ежемесячно с учетом критериев регулярности и равномерности, реализовывать на бирже не менее 5% арматуры от месячного объема производства за предыдущий календарный месяц.

СПбМТСБ
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