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ФАС предложила установить минимальный объем продажи арматуры на бирже в 5%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает занимающим доминирующее положение компаниям продавать на бирже не менее 5% арматуры.

Проект соответствующего совместного приказа "Об утверждении минимальной величины продаваемой на бирже арматуры и требований к биржевым торгам" направлен на межведомственное согласование в Минпромторг и Минстрой, сообщили в пресс-службе ФАС.

Проектом приказа предлагается также установить требования к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с арматурой. В частности, планируется определить, какие сделки будут учитываться при определении соответствия объемов арматуры, продаваемых на бирже, минимальной величине, а также при установлении стартовой цены на бирже.

Минимальная величина объема продажи через биржу будет рассчитываться от месячного объема арматуры, производимой каждым занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, в том числе лицами, входящими в одну группу лиц с таким хозяйствующим субъектом, за календарный месяц, предшествующий дате расчета, пояснили "Интерфаксу" в ФАС.

"Развитие биржевой торговли позволит создать экономически обоснованный индикатор стоимости арматуры и обеспечит дополнительный канал сбыта. Также оно будет способствовать и формированию единых для всех участников рынка арматуры условий заключения сделок", - сказали в ФАС.

Дискуссия о необходимости системных мер по стабилизации цен на арматуру стала активной с сентября прошлого года на фоне удорожания этой продукции. Минпромторг тогда фиксировал значительный рост котировок у заводов для отгрузок на октябрь (+14), а причиной роста цен министерство называло "субъективное решение отдельных участников рынка, консолидировавших 35% объема производства всей арматуры в России и до 80% объемов ее производства в Центральном федеральном округе после покупки заводов НЛМК (активы НЛМК были приобретены структурой акционера ПМХ (ООО "Промсорт") - ИФ)". Служба возбудила в отношении "Промсорта" дело на основании информации о том, что компания с 1 октября 2023 года повысила цену на внутреннем рынке на 20-25%, а компания вскоре уведомила Минпромторг об ограничении цен на арматуру для госстроек.

ФАС Минпромторг Минстрой
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