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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Объем торгов Мосбиржи в октябре вырос на 89% г/г до 135,5 трлн рублей

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в октябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года увеличился на 89% до 135,5 трлн рублей с 71,7 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с сентябрем 2023 года объем торгов вырос на 9,2% со 124,1 трлн рублей.

В январе-октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем торгов снизился на 17,8% до 1 квдрлн 44,0 трлн рублей с 886,5 трлн рублей.

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