Уолл-стрит закрылась ростом основных индексов на 1,7-1,9%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы сильно выросли по итогам торгов в четверг, участники рынка оценивали статданные по рынку труда и квартальные отчеты компаний.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. и составило 217 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Это максимальный показатель за 7 недель, отмечает MarketWatch.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 210 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на уровне 210 тыс., по данным Bloomberg.

Между тем производительность труда в США в третьем квартале выросла на 4,7% относительно второго квартала, а стоимость рабочей силы снизилась на 0,8%, по предварительным данным. Эксперты прогнозировали рост первого показателя на 4,1% и повышение второго на 0,7%, сообщает Trading Economics.

Поддержку котировкам акций оказало снижение доходности гособлигаций на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Так, доходность 10-летних Treasuries в четверг опустилась на 12,2 базисного пункта (б.п.), до минимальных с 13 октября 4,668%.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% по итогам завершившегося в среду заседания. При этом ФРС уже проделала большую работу, что обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл.

Акции PayPal Holdings подорожали на 6,6%. Платежная система в третьем квартале повысила выручку на 8% и сократила чистую прибыль на 19%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Бумаги Electronic Arts прибавили в цене 3,6%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире увеличил чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Roku Inc., выпускающая стриминговое оборудование и оказывающая услуги в этой области, в третьем квартале увеличила чистый убыток почти в три раза, однако выручка выросла на 20%, сильнее ожиданий аналитиков. Прогноз компании на год также оказался лучше их оценок, а ее рыночная стоимость взлетела на 30,7%.

Mondelez International, один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, нарастила выручку в минувшем квартале на 16% и повысила чистую прибыль почти вдвое, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков. Котировки акций Mondelez выросли на 1,7%.

Цена бумаг Starbucks Corp. повысилась на 9,5% - также на сильной отчетности. Владелец крупнейшей в мире сети кофеен увеличил чистую прибыль в четвертом финквартале на 39%, выручку - на 11%, причем последний показатель достиг рекорда.

Страховщик American International Group (AIG) в третьем квартале нарастил скорректированную прибыль в расчете на акцию на 92%, до $1,61. Его рыночная стоимость поднялась на 3,7%.

Акции Delta Air Lines подорожали на 2,9% после сообщений о том, что компания в целях снижения издержек сокращает небольшое число сотрудников на корпоративных и управленческих должностях. Пилотов и бортпроводников увольнения не затрагивают.

Сервис доставки еды DoorDash Inc. сократил чистый убыток в третьем квартале в четыре раза, результат оказался существенно лучше прогноза рынка. Цена его бумаг выросла на 15,7%.

Рыночная стоимость платформы электронной торговли Shopify взлетела на 22,4%. Компания завершила третий квартал с чистой прибылью в $718 млн против убытка на уровне $159 млн годом ранее, а ее выручка превзошла прогнозы.

Производитель электрогрузовиков Nikola Corp. неожиданно увеличил скорректированный убыток в июле-сентябре, но инвесторов воодушевили слова главы компании Стива Гирски о перспективах ее автомобилей на водородном топливе. Гирски, в частности, указал на требование властей Калифорнии, согласно которому с 1 января в портах штата все новые грузовики должны быть с нулевыми выбросами. Котировки бумаг Nikola повысились на 10,5%.

Palantir Technologies, поставщик решений для работы с большими данными, завершила с прибылью четвертый квартал подряд, при этом скорректированный показатель и выручка в июле-сентябре оказались чуть выше ожиданий экспертов. Инвесторов также воодушевили результаты ИИ-платформы компании, что помогло ее акциям подскочить на 20,4%.

Сайт объявлений о покупке и продаже автомобилей Cars.com Inc. завершил третий квартал с прибылью, нарастив выручку на 6%. Акции компании подорожали на 11,7%.

Kontoor Brands, которая продает джинсовую одежду под марками Lee, Wrangler и Rock & Republic, в третьем квартале увеличила выручку лучше ожиданий - на 8%, до $654,5 млн. Скорректированная прибыль также превзошла консенсус-прогноз. Бумаги компании прибавили в цене 4,8%, несмотря на снижение ее собственного прогноза на год.

Между тем капитализация Airbnb Inc. сократилась на 3,3%. Сервис бронирования жилья увеличил выручку в июле-сентябре на 18%, чистая прибыль подскочила в 3,6 раза, но прогноз компании на четвертый квартал не оправдал ожиданий рынка.

Производитель обуви Crocs Inc. нарастил выручку в июле-сентябре на 6,2% - до $1,05 млрд, лучше ожиданий рынка. Тем не менее его акции подешевели на 5,3%, поскольку прогноз компании в отношении прибыли в текущем квартале разочаровал инвесторов.

Рыночная стоимость поставщика автодвигателей Cummins Inc. снизилась на 0,1%. Чистая прибыль компании в расчете на акцию выросла в июле-сентябре до $4,59 с $2,82 годом ранее, но опрошенные FactSet аналитики ожидали $4,7. При этом выручка выросла на 15%, до $8,43 млрд, и ожидания превзошла.

Акции пивоваренной Molson Coors Beverage Co. подешевели на 0,6%, хотя ее результаты за третий квартал с запасом опередили оценки аналитиков. Повышение годового прогноза также не оказало достаточной поддержки котировкам.

Dow Jones Industrial Average повысился по итогам сессии на 1,7% и составил 33839,08 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на максимальные с 27 апреля 1,89% - до 4317,78 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,78% и составил 13294,19 пункта.