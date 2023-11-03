Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Трассу в Татарстане построят с применением инфраструктурных облигаций

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Магистральную дорогу общегородского значения в Татарстане построят с применением инфраструктурных облигаций "ДОМ.РФ", сообщили в пресс-службе института развития.

"Первый проект с применением инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ будет реализован в республике Татарстан. Финансирование через механизм было одобрено для строительства трассы от А295 Йошкар-Ола до М7 "Волга", - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта оценивается в 5,2 млрд рублей, из которых 4,3 млрд будет профинансировано за счет облигаций.

Строительством займется компания "ТатДорТрансИнвест". Трассу протяженностью 6,65 км, которая соединит Зеленодольск и Казань, планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. На ней будет четыре полосы для движения и тротуары шириной 1,5-3 м. Также предусмотрено обустройство двусторонней велодорожки шириной 2 м.

"Мы ожидаем, что в результате на прилегающих к дороге территориях в течение 10 лет будет обеспечен ввод в эксплуатацию около 1,2 млн кв. м жилья", - отметил директор подразделения "Инфраструктурные облигации" "ДОМ.РФ" Александр Аксаков.

В институте развития добавили, что, с учетом нового проекта, применение механизма инфраструктурных облигаций "ДОМ.РФ" одобрено для 46 проектов в 24 регионах. Общая сумма займов по ним составляет 150 млрд рублей.

Зеленодольск Казань Татарстан ТатДорТрансИнвест ДОМ.РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Основателя криптобиржи FTX признали виновным в махинациях на миллиарды долларов

Основателя криптобиржи FTX признали виновным в махинациях на миллиарды долларов

Российские нефтяники впервые не получат выплат по демпферу

Российские нефтяники впервые не получат выплат по демпферу

Минфин с 8 ноября направит на покупку валюты/золота по бюджетному правилу 29,6 млрд руб. в день

Дивиденды "Норникеля" за девять месяцев могут составить 915,33 руб. на акцию

Обострение палестино-израильского конфликта

Влияние войны на экономику мира

Михельсон допустил за санкциями против "Арктик СПГ 2" желание сохранить цены на СПГ

Михельсон допустил за санкциями против "Арктик СПГ 2" желание сохранить цены на СПГ

"СПБ биржа" в 14:00 начнет торги ограниченным списком российских бумаг

ФНБ в октябре уменьшился на 107 млрд рублей, до 13,54 трлн рублей

ФНБ в октябре уменьшился на 107 млрд рублей, до 13,54 трлн рублей

Нефть Brent подорожала до $87,1 за баррель

Рубль стабилен к доллару и юаню на фоне отсутствия заметных сигналов к движению

Рубль стабилен к доллару и юаню на фоне отсутствия заметных сигналов к движению
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });