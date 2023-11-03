Трассу в Татарстане построят с применением инфраструктурных облигаций

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Магистральную дорогу общегородского значения в Татарстане построят с применением инфраструктурных облигаций "ДОМ.РФ", сообщили в пресс-службе института развития.

"Первый проект с применением инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ будет реализован в республике Татарстан. Финансирование через механизм было одобрено для строительства трассы от А295 Йошкар-Ола до М7 "Волга", - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта оценивается в 5,2 млрд рублей, из которых 4,3 млрд будет профинансировано за счет облигаций.

Строительством займется компания "ТатДорТрансИнвест". Трассу протяженностью 6,65 км, которая соединит Зеленодольск и Казань, планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. На ней будет четыре полосы для движения и тротуары шириной 1,5-3 м. Также предусмотрено обустройство двусторонней велодорожки шириной 2 м.

"Мы ожидаем, что в результате на прилегающих к дороге территориях в течение 10 лет будет обеспечен ввод в эксплуатацию около 1,2 млн кв. м жилья", - отметил директор подразделения "Инфраструктурные облигации" "ДОМ.РФ" Александр Аксаков.

В институте развития добавили, что, с учетом нового проекта, применение механизма инфраструктурных облигаций "ДОМ.РФ" одобрено для 46 проектов в 24 регионах. Общая сумма займов по ним составляет 150 млрд рублей.