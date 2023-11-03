Мировые цены на продовольствие в октябре снизились на 11%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Мировые цены на продовольствие в октябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизились на 10,9%, по сравнению с сентябрем уменьшение составило 0,5%, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

"Небольшое снижение по сравнению с сентябрем отражает падение индексов цен на сахар, зерновые, растительные масла и мясо. При этом индекс цен на молочную продукцию перешел к росту", - говорится в обзоре.

Индекс цен на зерновые в октябре был на 1% ниже сентябрьского показателя. В годовом выражении падение составило 17,9%. "В октябре мировые цены на пшеницу снизились на 1,9% в связи с более высоким, чем ожидалось, предложением со стороны США, а также резким обострением конкуренции между экспортерами", - поясняют эксперты ФАО.

Индекс цен на растительные масла по сравнению с сентябрем уменьшился на 0,7%. Его снижение продолжается третий месяц подряд. В годовом выражение падение составило 20,7%. Снижение этого индекса отражало падение стоимости пальмового масла, с избытком компенсировавшее рост мировых цен на соевое, подсолнечное и рапсовое масла, отмечают эксперты.

Индекс цен на молочную продукцию, опускавшийся девять месяцев подряд, в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 2,2%. Но в годовом выражении "минус" сохранился и составил 20,1%. В октябре в наибольшей мере подскочили мировые цены на сухое молоко под воздействием резкого роста импортного спроса как по контрактам с короткими, так и длительными сроками поставки, особенно со стороны стран Северо-Восточной Азии. Дополнительным фактором роста цен на молочную продукцию стала ограниченность поставок молока в Западной Европе.

Индекс цен на мясо в месячном выражении снизился на 0,6%, в годовом - на 3,4%. Нисходящий тренд продолжается четвертый месяц. "В октябре мировые цены на свинину продолжили снижаться, эта тенденция сохраняется третий месяц подряд, что обусловлено, главным образом, вялым импортным спросом, особенно со стороны некоторых стран Восточной Азии. Дополнительным фактором снижения цен стали большие объемы экспортного предложения со стороны некоторых ведущих поставщиков, - констатируется в обзоре. - Мировые цены на мясо птицы, напротив, несколько выросли в силу того, что сохраняется влияние вспышек птичьего гриппа, ограничивающее поставки из нескольких ведущих мировых производителей. Потребительский спрос по-прежнему высок, поскольку мясо птицы остается сравнительно доступным".

Мировые цены на говядину и баранину также несколько выросли под влиянием устойчиво высокого импортного спроса.

Индекс цен на сахар в октябре после двух месяцев роста снизился на 2,2%. Однако мировые котировки по-прежнему 46,6% превышают уровень сентября 2022 года. Падение в октябре обусловлено, главным образом, большими объемами производства в Бразилии, задержками поставок из этой страны в связи с логистическими проблемами, поясняют эксперты.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.