Мировые цены на продовольствие в ноябре снизились на 10,7%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Мировые цены на продовольствие в ноябре 2023 года снизились на 10,7% к ноябрю 2022 года, а по сравнению с пересмотренным октябрьским уровнем они не изменились. Их индекс составил 120,4 пункта, сообщается в докладе ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс цен на зерно был на 3% ниже октябрьского уровня и на 19,4% ниже рекордного значения прошлого года. Значительнее всего за месяц снизились мировые цены на фуражное зерно - на 5,6%, что, в первую очередь, обусловлено резким падением мировых цен на кукурузу.

Индекс цен на растительные масла повысился на 3,4% по сравнению с октябрем после трех месяцев непрерывного снижения. Это связано с повышением мировых цен на пальмовое и подсолнечное масла, которое с лихвой компенсировало снижение котировок соевого и рапсового масел. Динамика изменения цен в годовом выражении не приведена.

Индекс цен на молочную продукцию в ноябре по сравнению с октябрем повысился на 2,2%. Рост продолжается второй месяц подряд. Но в годовом выражении цены снизились на 16,9%. "В ноябре был зафиксирован рост мировых котировок сливочного масла и обезжиренного сухого молока, что связано с высоким импортным спросом со стороны стран Северо-Восточной Азии, ограниченностью запасов и увеличением внутреннего спроса в преддверии зимних праздников в Западной Европе", - поясняется в документе.

Индекс цен на мясо в минувшем месяце по сравнению с октябрем оказался на 0,4% ниже, по сравнению с ноябрем прошлого года - на 2,4%. Эти показатели отражают небольшое снижение цен на мясо птицы, свинину и говядину.

Индекс цен на сахар в ноябре вырос на 1,4% по сравнению с октябрем и на 41,1% - в годовом выражении. "Зафиксированный в ноябре рост цен на сахар, главным образом, обусловлен ростом обеспокоенности в связи с сокращением экспортного предложения в мире в текущем сезоне на фоне ухудшения видов на урожай в Таиланде и Индии, которые являются его основными экспортерами", - говорится в докладе.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.