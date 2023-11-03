Возглавляемый "Газпромом" "Международный деловой конгресс" ликвидирует юрлицо в ФРГ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Участники "Международного делового конгресса", президентом которого является глава "Газпрома" Алексей Миллер, решили ликвидировать юридическое лицо этой международной организации (International Business Congress (IBC) e. V., Берлин) в Германии.

Как говорится в сообщении МДК, с 17 по 27 октября в удаленном формате прошло внеочередное собрание конгресса: "По результатам голосования члены МДК единогласно одобрили ликвидацию МДК в Германии с 1 ноября 2023 года и определили условия использования финансовых средств МДК после завершения ликвидации (не ранее 2 квартала 2025 года)".

В апреле Миллер заявил: "Мы живем в эпоху фундаментальных изменений существовавшего ранее миропорядка. Полагаю, что работа МДК в существующем формате в текущих геополитических условиях себя исчерпала. В связи с чем нам предстоит перестройка работы Международного делового конгресса. Учитывая происходящие изменения, правление МДК выступило с предложением интенсифицировать работу конгресса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока", - привел фрагмент его выступления видеоканал "Газовая промышленность".

Международный деловой конгресс (ранее "Европейский деловой конгресс") работал с 1997 года как международная неправительственная некоммерческая организация в целях содействия развитию экономического сотрудничества между странами Восточной и Западной Европы.