ЦБ разрешил Сберу, ВТБ и Альфа-банку рассчитывать ПДН потребкредитов по внутренним моделям

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ одобрил Сбербанку, ВТБ и Альфа-банку применение собственных моделей для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) по потребительским кредитам, говорится в сообщении регулятора.

С июня этого года крупные розничные банки могут направить на валидацию в Банк России модели оценки дохода граждан при предоставлении потребительского кредита до 1 млн рублей. В случае одобрения банки могут использовать их для расчета ПДН заемщика. Для этого модели должны быть построены на выборке более чем из 100 тыс. заемщиков, быть точными и ранжировать риск невозврата кредита в зависимости от уровня долговой нагрузки.

В июне Банк России получил от Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка уведомления о готовности применять модели, 2 ноября регулятор признал допустимым применение ими модельного подхода. Модели позволяют оценивать доход заемщика точнее, чем действующие упрощенные подходы для расчета ПДН (на основе среднедушевых доходов или данных из бюро кредитных историй).

Банк России будет регулярно оценивать качество одобренных моделей.

ПДН используется в макропруденциальном регулировании для ограничения рисков закредитованности граждан. Банки применяют модели оценки доходов граждан в целях повышения скорости принятия решений по кредитным заявкам. Такие модели позволяют оценить размер дохода потенциального заемщика на основании имеющейся у банка информации без сбора подтверждающих документов. При этом точность модельных оценок может быть выше по сравнению с упрощенными подходами, которые банки используют сейчас для расчета ПДН (средний доход по региону и вмененный доход заемщика с учетом платежей по другим его кредитам).

Банки не раз отмечали, что существующий подход к расчету ПДН основан на формальных показателях и является серьезным ограничителем при кредитовании физлиц, занижая реальные доходы клиентов. Кредитные организации просили ЦБ разрешить им использовать собственные модели оценки финансового положения заемщиков.

В конце прошлого года регулятор подготовил изменения в нормативные документы, которые позволяют банкам использовать в отношении необеспеченных потребительских кредитов свои внутренние модели при расчете ПДН заемщика после прохождения процедуры их валидации Банком России.