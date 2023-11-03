Артемьев перед ожидаемым назначением на СПбМТСБ покинул пост помощника премьера

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Игорь Артемьев по его просьбе освобожден от должности помощника премьер-министра РФ. Соответствующее распоряжение Михаил Мишустин подписал 3 ноября, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В ближайшие дни Артемьев должен возглавить Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ) вместо Алексея Рыбникова, сообщали источники "Интерфакса", знакомые с ситуацией.

Рыбников руководит СПбМТСБ с 2011 года. Артемьев с 2004 по 2020 гг. возглавлял Федеральную антимонопольную службу.

СПбМТСБ – крупнейшая товарная биржа России. Организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. СПбМТСБ создана в мае 2008 года.