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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Правительство РФ изучает повышение НДПИ для конденсата "Газпрома"

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассматривает возможность увеличения НДПИ для конденсата Газпрома, однако решение по этому вопросу еще не принято, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Нам нужно найти такое решение, чтобы оно устраивало всех. Находимся в процессе обсуждения", - сказал Шульгинов в ответ на вопрос, рассматривает ли правительство повышение НДПИ для конденсата "Газпрома" (MOEX: GAZP).

Ранее источники "Интерфакса" сообщили, что Минфин предложил увеличить НДПИ для конденсата "Газпрома" и его дочек (кроме тех, где доля добычи газа по отношению к общему объему углеводородного сырья составляет меньше 35%) на коэффициент Кабдт, увеличенный в 1,5 раза.

Этот коэффициент предназначен для компенсации отрицательного акциза по сырью. Как поясняли источники "Интерфакса", два завода "Газпрома" получают демпфер по топливу, но производят его из конденсата, не платя, таким образом НДПИ по нефти.

Газпром Минфин НДПИ Николай Шульгинов
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