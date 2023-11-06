Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

Главный финдиректор PepsiCo перейдет на аналогичную должность в Disney

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, назначила своим главным финансовым директором занимающего аналогичную должность в североамериканском сегменте PepsiCo Foods Джеймса Колфилда, говорится в пресс-релизе PepsiCo.

Прежний CFO Хью Джонстон, получивший эту должность в 2010 году, покинет компанию 30 ноября после 34 лет работы и станет главным финансовыми директором Walt Disney Co..

Колфилд также займет пост исполнительного вице-президента PepsiCo.

PepsiCo Disney
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Думу внесен законопроект о продаже алкоголя в зонах внутренних авиаперелетов

Цена нефти Brent поднялась почти до $86,2 за баррель

BP начала добычу на нефтегазовом месторождении Seagull в Северном море

СПБ биржа не менее семи дней будет консультироваться по торгам иностранными акциями

Цены на нефть растут после падения на прошлой неделе, Brent торгуется у $85 за баррель

Цены на нефть растут после падения на прошлой неделе, Brent торгуется у $85 за баррель

Рынок акций США вырос в пятницу, недельный подъем Dow Jones был максимальным за год

Рынок акций США вырос в пятницу, недельный подъем Dow Jones был максимальным за год

РФ продолжит сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. б/с до конца 2023 г.

РФ продолжит сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. б/с до конца 2023 г.

Саудовская Аравия в ноябре не поменяет параметры добровольного сокращения добычи

Продавать на АЗС премиальное ДТ разрешат только при наличии базового

Продавать на АЗС премиальное ДТ разрешат только при наличии базового

Глава Минэнерго РФ заявил, что не планируется вводить экспортные пошлины на СПГ

Глава Минэнерго РФ заявил, что не планируется вводить экспортные пошлины на СПГ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });