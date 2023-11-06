Главный финдиректор PepsiCo перейдет на аналогичную должность в Disney
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, назначила своим главным финансовым директором занимающего аналогичную должность в североамериканском сегменте PepsiCo Foods Джеймса Колфилда, говорится в пресс-релизе PepsiCo.
Прежний CFO Хью Джонстон, получивший эту должность в 2010 году, покинет компанию 30 ноября после 34 лет работы и станет главным финансовыми директором Walt Disney Co..
Колфилд также займет пост исполнительного вице-президента PepsiCo.