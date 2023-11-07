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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

ЦБ оценил возможный рост бюджетного стимула в ближайшую трехлетку в 1,3-1,7 п.п. ВВП

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Бюджетный стимул в результате возвращения к цене отсечения в бюджетных правилах, уплаты отсроченных социальных платежей и введения экспортных пошлин, привязанных к рублю, может увеличиться в ближайшую трехлетку на 1,3-1,7 п.п. ВВП ежегодно, следует из оценок Банка России.

Так, переход от фиксации номинального уровня базовых нефтегазовых доходов к их определению на основе базовых равновесных цен углеводородов и текущего курса рубля, по оценкам Банка России, увеличивает их уровень на 0,6 - 0,8 п.п. ВВП ежегодно относительно предлагавшегося ранее, говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ.

"При этом формула предельного объема расходов федерального бюджета не претерпела изменений, траектория структурного первичного дефицита бюджета сохранена прежней - 2,9 и 1,6 трлн руб. в 2023 и 2024 гг. соответственно и нулевой уровень с 2025 года. В проектировках сохранена приверженность стратегии нормализации бюджетной политики с возвратом к формированию расходов в соответствии с бюджетным правилом с 2025 года", - отмечает при этом регулятор.

Дополнительный бюджетный импульс в 2024 году поступит от осуществления дополнительных расходов за счет разовых ненефтегазовых доходов, а также отсроченных с 2022 года поступлений социальных страховых взносов (0,4 - 0,5 п.п. ВВП) и гибких экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля (до 0,3 - 0,4 п.п. ВВП).

"Таким образом, несмотря на сохранение общих принципов бюджетного правила, планов по нормализации бюджетной политики до 2025 года и устойчивых уровней структурного первичного дефицита, влияние бюджетной политики на прогнозном горизонте оказывается более проинфляционным, чем учитывалось в прогнозе", - отмечается в документе.

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