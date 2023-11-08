Уолл-стрит выросла по итогам торгов во вторник

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали новости компаний, статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 4,8% относительно предыдущего месяца - до $61,5 млрд, сообщило во вторник министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в августе отрицательное сальдо торгового баланса составляло $58,7 млрд, а не $58,3 млрд, как было объявлено ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателя в сентябре до $59,9 млрд, то есть на 2,7% относительно предварительно заявленного августовского уровня, по данным Trading Economics.

Между тем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью Bloomberg заявил, что руководство ФРС не обсуждало условия начала снижения процентных ставок.

"Мы с коллегами не обсуждаем, когда начать готовиться к снижению ставок", - отметил он.

Однако, по его словам, представители ЦБ обсуждали, что при уверенном замедлении инфляции денежно-кредитная политика регулятора будет все больше тормозить экономический рост, если не снизить ставки.

Вместе с тем охлаждение рынка труда в октябре стало положительной новостью, поскольку он стал более сбалансированным, заявил глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби в интервью CNBC. "Пока охлаждение - это то, что нужно, то, чего ожидаешь", - сказал он. Тем не менее главная задача Федрезерва - снизить инфляцию, пояснил Гулби.

Член совет управляющих ФРС Кристофер Уоллер также выразил свое мнение во вторник, назвав на конференции ФРБ Сент-Луиса землетрясением взлет доходности десятилетних американских гособлигаций на фоне жесткой политики центробанка.

Рыночная стоимость Intel Corp. увеличилась на 2,2% после сообщений о том, что компания - главный кандидат на получение миллиардов долларов в качестве госфинансирования строительства безопасного производства микросхем для американских армии и разведки. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, выпуск может быть организован на базе существующего производственного комплекса Intel в Аризоне и призван снизить зависимость армии США от чипов из Восточной Азии и особенно Тайваня, у которого есть риск военной конфронтации с Китаем.

Капитализация биотехнологической Moderna Inc. также выросла на 2,2% после новостей о начале строительства ее первого фармацевтического завода в Китае. Общая стоимость проекта - 3,6 млрд юаней ($501 млн).

Акции D.R. Horton Inc. подорожали на 2,9%. Одна из крупнейших строительных компаний США в сфере жилой недвижимости в четвертом квартале 2023 финансового года снизила чистую прибыль на 7,5%, однако результат превзошел ожидания экспертов.

Разработчик программного обеспечения для мониторинга работы приложений Datadog Inc. в июле-сентябре получил скорректированную прибыль значительно лучше ожиданий, выручка и прогноз на четвертый квартал также превзошли оценки аналитиков. Цена его акций взлетела на 28,5%.

Благодаря сильной отчетности Datadog подскочила и капитализация разработчика систем управления базами данных MongoDB Inc. - на 11%.

Котировки бумаг Uber Technologies повысились на 3,7%. Компания, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, в третьем квартале нарастила выручку на 11% - до $9,292 млрд - и завершила период с чистой прибылью лучше ожиданий, а также рекордной рентабельностью по скорректированной EBITDA.

Рыночная стоимость производителя и продавца сельскохозяйственной и строительной техники CNH Industrial, напротив, рухнула на 10,6% после сообщения о готовящемся делистинге с биржи Euronext Milan. Вместе с тем компания планирует выкупить свои акции на сумму до $1 млрд для ослабления потенциальной волатильности.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник вырос на 0,17% и составил 34152,6 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 0,28% - до 4378,38 пунктов. Индикатор растет уже седьмые торги подряд - дольше всего с 8 ноября 2021 года.

Nasdaq Composite увеличился на 0,9% и составил 13639,86 пункта. Его серия сессий в плюсе продлилась до восьми и также стала самой длинной за два года.