Власти РФ планируют усложнить переезд компаний в САР из городов федерального значения

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предложило расширить круг российских компаний, которым власти городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя смогут блокировать получение статуса международной холдинговой компании (МХК) при переезде в специальные административные районы (САР), рассказал знакомый с инициативой источник.

Статус МХК позволяет резидентам САР рассчитывать на налоговые преференции: пониженные ставки по налогу на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов, процентов и роялти: 5% по полученным и 10% по выплаченным.

По словам источника, инициатива оформлена в виде поправок ко второму чтению к одному из находящихся на рассмотрении в Госдуме законопроектов. Изменения предлагается внести в статью 24.2 Налогового кодекса (НК) РФ.

Согласно подготовленным поправкам, власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя смогут выступить против присвоения статуса МХК бывшим местным компаниям, если их вклад в поступления по налогу на прибыль в городской бюджет был выше 0,1% хотя бы в одном из трех последних календарных лет. Власти остальных субъектов, как и прежде, смогут воспрепятствовать, если вклад по налогу на прибыль от компании в региональный бюджет выше 1% хотя бы в одном из трех последних календарных лет, рассказал источник.

Право на переезд в САР и оформление там статуса международной холдинговой компании российские компании получили весной 2022 года. До этого возможность переехать в САР была лишь у иностранных структур, и в этом Совет Евросоюза видел нечестную налоговую конкуренцию. Именно приведением налогового режима САР в соответствие требованиям ЕС к добросовестным налоговым практикам объясняли в Минфине РФ принятие закона.

Год назад источник "Интерфакса" рассказывал об обращении мэра Москвы Сергея Собянина к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность отмены или "заморозки" нормы, позволяющей российским организациям становиться МХК с целью получения налоговых льгот. Свою просьбу, по словам источника, мэр столицы объяснял опасениями, что ряд крупных налогоплательщиков перерегистрируются в САР, а бюджет Москвы недополучит налоги.