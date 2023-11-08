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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Рынок акций РФ в среду консолидировался у 3245п по индексу МосБиржи

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в среду консолидацией при смешанной динамике blue chips, попытки роста вслед за фондовой Европой сдерживались упавшей нефтью (январская Brent откатилась к $80 за баррель) из-за ослабления напряженности на Ближнем Востоке и роста запасов сырья в США. Индекс МосБиржи остался вблизи 3245 пунктов на фоне укрепления рубля, при этом лучше рынка выглядели бумаги Сбербанка, обновившие максимум с февраля 2022 года, аутсайдерами - акции "Газпром нефти" и ряда металлургов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3245,43 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1113,03 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,3%.

Доллар к 18:50 просел до 91,89 рубля (-0,37 рубля).

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