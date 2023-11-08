ЦБ предложил сделать обязательным для банков стандарт урегулирования долгов физлиц

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предложила сделать обязательным для всех банков стандарт защиты прав и интересов заемщиков при урегулировании задолженности.

ЦБ в апреле этого года предложил банкам механизм взаимодействия для решения проблемы должников, попавших в сложную жизненную ситуацию. Стандарт защиты прав и интересов заемщиков - физических лиц при урегулировании задолженности был разработан участниками рабочей группы Банка России по медиации. На данный момент соблюдение стандарта является добровольным.

"Сейчас у многих заемщиков больше одного кредита, причем они берут в разных банках. Когда у такого человека возникают проблемы, он не может договориться со всеми банками одновременно. И для того, чтобы решить проблему комплексного урегулирования долга перед кредиторами, мы разработали и в этом году утвердили стандарт комплексного урегулирования. На сегодня его соблюдают 11 банков, в том числе крупнейшие. Более 4 тысяч проблемных случаев были урегулированы по этому стандарту. Но, на наш взгляд, можно было бы подумать о том, чтобы такому стандарту придать силу закона, чтобы он был обязателен для всех банков и чтобы люди могли решать проблему с разными банками, а не только с теми, кто добровольно придерживается этого стандарта", - заявила Набиуллина в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Кроме того, по мнению Набиуллиной, дополнительного регулирования требуют сервисы рассрочки, где у заемщиков слабая правовая защита.

"По сути дела, это кредит, но он не подпадает под регулирование так, как потребительский кредит, человек ничем не защищен, в том числе объемы неустоек, пени и так далее", - отметила она.

"Здесь, на наш взгляд, тоже нужны законодательные нормы, и просила бы поддержать эти инициативы, которые направлены на дальнейшую защиту граждан, которые берут кредиты в той или иной форме", - заявила она.

Президент поддержал предложения ЦБ, попросив доработать их вместе с правительством.