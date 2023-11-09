Фондовые индексы США изменились слабо и разнонаправленно

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы изменились незначительно и разнонаправленно по итогам торгов в среду.

В отсутствие важных статданных трейдеры оценивали корпоративные отчеты и ждали выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), включая председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Пауэлл в среду открыл конференцию, приуроченную к 100-летней годовщине создания подразделения исследований и статистики (R&S) ФРС, которое готовит экономические и финансовые данные, а также аналитику для совета управляющих американского ЦБ.

Однако в своем выступлении он не касался вопросов денежно-кредитной политики и экономики.

Пауэлл отметил, что Федрезерву следует быть готовым выйти за рамки сложного математического моделирования, которое он традиционно использует в экономическом прогнозировании, и использовать более гибкие подходы.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс и зампредседателя ФРС Филип Джефферсон, принимавшие участие в конференции R&S, также не стали высказываться по вопросам денежно-кредитной политики.

Тем временем, ФРБ Кливленда объявил в среду, что его президент Лоретта Местер покинет свой пост в июне 2024 года, и поиск нового руководителя уже начат.

В числе лидеров снижения на американском рынке 8 ноября оказались бумаги Warner Bros. Discovery (-19%) и Robinhood Markets (-14,3%). Квартальные отчеты обеих компаний оказались хуже прогнозов рынка.

Акции Rivian Automotive Inc. подешевели на 2,4% по итогам торгов, несмотря на то, что американский производитель электромобилей сократил чистый убыток в третьем квартале на 21%, а также улучшил прогноз производства на 2023 год.

Стоимость бумаг Roblox Corp. подскочила на 11,8%. Разработчик онлайн-платформы видеоигр сократил чистый убыток в третьем квартале на 7%, увеличив выручку на 38%. Показатели компании оказались лучше прогнозов рынка. Roblox заявила, что рост расходов в большинстве категорий замедлился, благодаря чему она смогла добиться существенного улучшения рентабельности операций.

Капитализация Occidental Petroleum увеличилась на 1,6%. Чистая прибыль сланцевого производителя в прошедшем квартале упала более чем вдвое на фоне снижения цен на нефть, однако выручка оказалась лучше ожиданий экспертов.

Акции eBay Inc. подешевели на 2%. Компания, являющаяся оператором крупнейшего в мире интернет-аукциона, зафиксировала небольшое снижение чистой прибыли в третьем квартале и дала слабый прогноз выручки на текущий квартал.

Цена акций американского производителя спортивной одежды Under Armour Inc. поднялась на 2,9%. Компания зафиксировала более сильные, чем ожидалось, чистую прибыль и выручку во втором финквартале, однако несколько ухудшила годовой прогноз выручки.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду снизился на 40,33 пункта (0,12%) и составил 34112,27 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 4,4 пункта (0,1%) - до 4382,78 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 10,56 пункта (0,08%) и составил 13650,41 пункта.