Европа начала отбор газа из подземных хранилищ на неделю раньше прошлогоднего

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Европа официально открыла отопительный сезон - в регионе начался отбор газа из подземных хранилищ.

По итогам газовых суток 7 ноября запасы впервые уменьшились - на символические 0,02 процентных пункта. Прогноз погоды в регионе обещает далее неуклонное понижение температуры, а значит, отбор будет продолжаться и интенсифицироваться.

Переход от закачки к отбору произошел при наполненности ПХГ в 99,62%, что является максимальным уровнем за историю наблюдений, сообщает Gas Infrastructure Europe. Однако в этом году отбор начался далеко не в самый поздний момент - в 2022 г. хранилища были "распечатаны" 14 ноября.

Тем не менее, это очень поздний срок начала использования запасов (в прежние годы отбор начинался с последней декады октября). Европа старается экономить топливо и его запасы после отказа от значительной части российских поставок.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на четверг в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация на среду была такая же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 9 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Ветрогенерация в Европе держится немного выше обычного уровня. Ветряки 8 ноября обеспечили 23% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В ноябре 2022 года их вклад был 19%, в октябре 2023 года - 20%.

Спотовая цена газа в Европе в среду выросла на 2%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $483 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Декабрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $617; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $539.

Запасы в Европе

Уровень запасов природного газа в Европе стал ключевым индикатором для мирового рынка. Регион в целом продолжает закачку в хранилища.

Текущий уровень запасов в начале недели достиг исторического максимума - 99,62% - это на 10 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 7 ноября резервы снизились на 0,02 процентного пункта.

Европейские терминалы по приему СПГ в октябре работали со средней производительностью 52%, с начала ноября составляет 56%.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 2,2 млрд куб. м - в полтора раза больше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 79%, что на 6 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.