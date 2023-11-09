Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых и нефтяных площадок (нефть Brent отыграла рубеж $80 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%, подросли бумаги "Ростелекома" на квартальном отчете.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3243,3 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1110,21 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 0,8%.

Доллар стоит 92,05 рубля (+0,03 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "Роснефти" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), OZON (-0,2%), бумаги "Московской биржи" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%).

ПАО "Ростелеком" (+1,1%) по итогам III квартала 2023 года нарастило выручку на 14% (до 173,9 млрд рублей), чистую прибыль - на 58% (до 13,6 млрд рублей), сообщила компания.

Также подорожали акции "АЛРОСА" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,2% "префы"), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Выручка VK (+0,2%) в III квартале 2023 года составила 33 млрд рублей, что на 37% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила компания. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики прогнозировали выручку в размере 32,08 млрд рублей. По итогам 9 месяцев 2023 года выручка VK увеличилась на 37% и достигла 90,3 млрд рублей.

Во "втором эшелоне" выросли акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+1,6%), ПАО "Софтлайн" (+2%).

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) в качестве имущественного взноса РФ. Как сообщалось, Хамовнический суд Москвы в январе 2023 года обратил в доход государства акции группы FESCO по иску Генеральной прокуратуры РФ к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову (пакет акций 32,5%), его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц. В мае Московский городской суд оставил без изменений решение первой инстанции об обращении в доход государства акций группы FESCO.

Акции "Софтлайна" поддержал отчет за III квартал: оборот компании вырос на 52,3% в годовом выражении (до 22,1 млрд рублей), скорректированная EBITDA составила 610 млн рублей против отрицательного показателя в III квартале 2022 года. Рентабельность по показателю составила 2,8%.

Мнения экспертов

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в четверг индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Российский рынок пытается сохранить растущий импульс, но, вероятно, этому будет мешать падение цен на нефть, которое пока не отыграно бумагами нефтегазовых компаний.

Однако сильного отката индекса на данный момент ждать не стоит. Поддержкой должны выступить акции Сбербанка, считает аналитик, за счет ряда факторов. Во-первых, в начале декабря будет представлена обновленная дивидендная политика. Вероятно, серьезных изменений не будет, но можно допустить, что совет директоров получит возможность выплачивать более 50% от чистой прибыли по МСФО. Кроме этого, глава Сбера Герман Греф заявил, что помимо рекордной прибыли в текущем году, в 2024 году также ожидается положительная динамика бизнеса банка. Во-вторых, из-за повышения ставки, снижения цен на нефть и укрепления рубля на рынке на данный момент не так много интересных идей. На этом фоне вполне ожидаемо, что спрос на акции Сбербанка вырос, отмечает Головинов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи находится в непосредственной близи от зоны сильного сопротивления 3250-3300-пунктов. Начать всерьез тестировать этот диапазон на прочность вряд ли получится без нефтяной поддержки.

Пока же российский рынок акций продолжает демонстрировать удивительную устойчивость к падающей нефти. При этом поводов для столь сильных распродаж нефтяных контрактов, которые продолжаются третью неделю, не наблюдается. Не исключено, что в четверг-пятницу многие начнут агрессивно фиксировать прибыль по "коротким" позициям, опасаясь ухудшения ситуации вокруг Израиля в выходные, что станет драйвером роста котировок нефти.

Среди "голубых фишек" стоит отметить Сбер, который сумел вырваться вверх из более чем 3-месячного боковика. Теперь первой целью роста акций банка выступает отметка 295 руб.

Отчасти сила рынка связана с событиями вокруг "СПБ Биржи". Сейчас новые инвестиционные средства идут исключительно в российские акции. Более того, некоторые продают и торгуемые на Мосбирже иностранные активы, перекладываясь в акции отечественных эмитентов. Сейчас рынком правят частные инвесторы, которые больше любят покупать, а не продавать. Именно этим и вызвано игнорирование индексом Мосбиржи падение нефти более чем на 6% с начала текущей недели. Можно предположить, что с началом роста нефти спрос перекинется в акции нефтянки, среди которых наиболее сильными выглядят бумаги "Газпром нефти", "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", считает Антонов.

Фондовые рынки США и Азии

В США в среду индексы акций изменились на 0,1%. В отсутствие важных статданных трейдеры оценивали корпоративные отчеты и ждали выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), включая председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Однако выступившие представители регулятора (глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, зампредседателя ФРС Филип Джефферсон, глава ФРС Пауэлл) не затронули вопросов денежно-кредитной политики и экономики.

В Азии в четверг также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,03%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы торгуются на уровне среды).

Трейдеры оценивают статданные из КНР, показавшие более существенное, чем ожидалось, снижение потребительских цен в стране в прошлом месяце, и продолжающееся падение цен производителей. Это подогревает ожидания смягчения монетарной политики НБК.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в октябре уменьшились на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в опубликованном в четверг отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что дефляция составит 0,1%.

Возврат Китая к дефляции показывает, что меры поддержки экономики, реализуемые Пекином, не стимулируют потребительские расходы в достаточной мере, отмечает Market Watch.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,6% в годовом выражении (-2,5% в сентябре). Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,7%. Цены производителей в КНР опускаются в годовом выражении уже 13 месяцев подряд.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг локально корректируются после падения накануне до минимумов с середины июля на опасениях ослабления спроса на энергоресурсы.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $80,05 за баррель (+0,6% и -2,5% в среду), декабрьская цена WTI - $75,74 за баррель (+0,6% и -2,6% накануне).

Негативом для рынка стали данные Американского института нефти (API), показавшие недельный рост запасов нефти в США на 11,9 млн баррелей - максимально с первой недели 2023 года. Официальных данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране на этой неделе публиковаться не будет. Минэнерго отложило выпуск этих сведений ввиду проведения плановой модернизации информационных систем. Следующий отчет о запасах в Штатах будет обнародован 15 ноября.