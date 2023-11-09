Goldman Sachs повысил прогноз нижней точки цикла снижения ставки ФРС до 3,5-3,75%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs Group повысил на 50 базисных пунктов (б.п.) прогноз нижней точки цикла снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) Федеральной резервной системы (ФРС), пишет MarketWatch.

Goldman теперь ожидает так называемую конечную ставку (terminal rate) в диапазоне 3,5-3,75%, а не 3-3,25%, как прогнозировалось ранее.

Банк по-прежнему полагает, что ФРС будет снижать ставку по одному разу в квартал начиная с четвертого квартала 2024 года. По его оценкам, цикл снижения завершится во втором квартале 2026 года.

"В целом мы считаем, что влияние подъема ставки по большей части осталось позади и ее снижение в следующем году опционально, - цитирует MarketWatch слова экономиста Goldman Дэвида Мерикла. - На наш взгляд, такая ситуация предполагает снижение [ставки] до 3,5-3,75%, но, вероятно, не более, хотя и такое возможно, если появятся риски в отношении экономического роста и Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) отложит "страховочные" снижения ставки".

Точечный график прогнозов самого Федрезерва (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении базовой ставки, - предполагает начало ее снижения в следующем году и достижение уровня в 2,9% в 2026 году.