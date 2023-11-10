"Мосбиржа" 14 ноября начинает торги вечным фьючерсом на индекс МосБиржи

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 14 ноября начинает торги расчетным вечным фьючерсом, базовым активом которого выступает основной индикатор российского фондового рынка - индекс МосБиржи (IMOEX), который станет первым вечным индексным контрактом на срочном рынке биржи, сообщает пресс-служба торговой площадки.

Новый инструмент позволяет инвестировать в корзину наиболее ликвидных акций российских компаний с низкими издержками, а также не требует переноса позиции в отличие от классических фьючерсных контрактов. Вечный фьючерс будет удобен как для частных, так и для институциональных инвесторов.

"Это первый фьючерс на индекс полной (дивидендной) доходности. Мы активно развиваем сегмент вечных контрактов на различные активы с целью разнообразить торговые возможности всех категорий инвесторов. Ежемесячно сделки с данными инструментами заключают более 30 тысяч частных инвесторов, а совокупная открытая позиция по этим контрактам с момента старта торгов в апреле 2022 года на конец октября этого года уже превышала 44 млрд рублей", - отметила управляющий директор департамента рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева:

Параметры вечного фьючерса на индекс МосБиржи:

торговый код контракта - IMOEXF,

базовый актив - Индекс МосБиржи (IMOEX),

котировка - в пунктах аналогично значению индекса МосБиржи,

шаг цены - 0,5 пункта,

стоимость шага цены - 5 российских рублей.

Сегодня на рынке деривативов "Московской биржи" торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, 105 фьючерсных контрактов и 57 опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.