Миллер заявил о поступлении газа из России даже в отказавшиеся от него страны ЕС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российский газ продолжает поступать в большое число стран Европы, в том числе в страны, формально отказавшиеся от российских поставок, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

"Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные, своповые операции достаточно распространены. И мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от потребления российского газа", - отметил газовик.

Миллер напомнил: "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин приводил совсем недавно пример хаба в Австрии, Баумгартене. Мы в настоящее время поставляем газ в Баумгартен, это очень большой европейский хаб, с которого газ поступает в другие страны Европейского Союза. Возможность поставлять российский газ на австрийских хаб позволяет транзит через территорию Украины, в частности через нашу компрессорную станцию "Суджа".

"В целом, что касается Юга, Юго-Восточной Европы, поставки газа из России в этот регион по-прежнему осуществляются в соответствии с подписанными контрактами. Поэтому, конечно же, российский газ есть на европейском рынке, не в малых объёмах - даже в тех странах, которые декларируют, что у них, на их страновом рынке российского газа нет. Нет, это не так", - заявил глава "Газпрома".

Как сообщил утром в субботу "Газпром", российская компания осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42 млн куб. м на 11 ноября.