Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в III квартале выросла на 63,9%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" по итогам третьего квартала 2023 года получила 14,28 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 63,9% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8,7 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки.

Показатель оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 15 млрд рублей.

EBITDA в третьем квартале выросла в годовом выражении на 72,8% до 20,6 млрд рублей.