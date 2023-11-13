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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Объем задолженности перед нерезидентами по суверенным евробондам РФ в III кв. снизился на $1,1 млрд

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Объем задолженности по суверенным еврооблигациям Российской Федерации перед нерезидентами в третьем квартале 2023 года уменьшился на $1,103 млрд, или на 6,9%, до $14,980 млрд с $16,083 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Сокращение задолженности перед нерезидентами в январе-сентябре 2023 года составило $1,327 млрд, или 8,1%, с $16,307 млрд после снижения в 2022 году на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.

По состоянию на 1 октября 2023 года объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ стал минимальным с 1 октября 2017 года, когда он составлял $14,562 млрд.

При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям в третьем квартале 2023 года увеличилась до 45,7% с 44,5%.

ЦБ РФ Банк России
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