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Foxconn увеличила чистую прибыль на 11% в III квартале

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Тайваньский производитель электроники Foxconn Technology Group увеличил чистую прибыль на 11% в третьем квартале текущего года, несмотря на сокращение выручки на 12%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 43,11 млрд новых тайваньских долларов ($1,33 млрд) против 38,76 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.

Эксперты, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем прогнозировали показатель на уровне 34,89 млрд долларов.

Выручка Foxconn в минувшем квартале понизилась на 12% и достигла 1,543 трлн новых тайваньских долларов. Рентабельность по операционной прибыли составила 2,99% против 2,78% годом ранее.

Также компания сообщила, что в октябре выручка сократилась на 4,6% в годовом выражении до 741,2 млрд новых тайваньских долларов. Это произошло на фоне слабого спроса на облачные и сетевые товары, а также на персональные компьютеры.

Foxconn является крупнейшим сборщиком iPhone и давним партнером Apple Inc.

Foxconn
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