Денежная база РФ в широком определении в октябре увеличилась на 0,2%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в октябре 2023 года увеличилась на 54,5 млрд рублей, или на 0,2%, до 24 трлн 837,4 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

В январе-октябре денежная база увеличилась на 408,8 млрд рублей, или на 1,7%, с 24 трлн 428,6 млрд рублей на 1 января.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 ноября 2023 года выросли до 19,3% с 17,5% на 1 октября.

Объем наличных денег в составе денежной базы в октябре уменьшился на 132,9 млрд рублей, или на 0,7%, до 18 трлн 216,6 млрд рублей.

В январе-октябре объем наличных денег вырос на 1 трлн 869,1 млрд рублей, или на 11,4%, с 16 трлн 347,7 млрд рублей.

Годовые темпы роста наличных снизились к 1 ноября до минимальных с 1 апреля 17,6% с 21,1% на 1 октября.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в октябре уменьшилась до 73,3% c 74,0%.

В составе денежной базы в октябре объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ снизился на 259,8 млрд рублей, или на 7,9%, до 3 трлн 9,6 млрд рублей, на депозитах кредитных организаций в ЦБ вырос на 447,3 млрд рублей, или на 15,5%, до 3 трлн 339,4 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.