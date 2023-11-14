Аналитики SEB ухудшили прогноз по ВВП стран Балтии на 2023 год

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Совокупный ВВП стран Балтии по итогам 2023 года сократится на 0,7%, экономический рост возобновится в 2024 году и составит 1,5%, а в 2025 году он ускорится до 2,9%. Такие прогнозы опубликованы в ноябрьском обзоре банка SEB - Nordic Outlook.

В предыдущем, августовском, обзоре экономический спад в трех прибалтийских республиках в этом году ожидался менее глубоким - на 0,4%, а рост в 2024-2025 годах - не таким активным, на 1,2% и 1,8% соответственно.

Латвия

SEB ухудшил прогноз для экономики Латвии на 2023 и 2024 годы и теперь ожидает спада ВВП в текущем году на 0,2% (августовский прогноз - рост на 0,4%), а в следующем - рост на 2,2% (2,5%). Оценка роста экономики в 2025 году повышена до 2,7% с 2,5%.

Инфляцию в стране в эти три года банк, как и ранее, ожидает на уровне 9,4%, 2,4% и 2% соответственно.

Экономика Латвии, по оценкам экспертов SEB, останется в состоянии стагнации в течение следующих двух-трех кварталов. Ожидается положительный вклад в экономический рост от государственных инвестиций с увеличением притока средств ЕС. Это также должно стимулировать расходы частного сектора.

"Мы ожидаем продолжения роста в секторе ИКТ, который в значительной степени основан на экспорте и помогает компенсировать снижение объемов экспорта товаров", - отмечается в обзоре.

Рост заработной платы в первом полугодии 2023 года оказался намного сильнее, чем ожидалось. Аналитики банка ожидают, что он постепенно замедлится с 9,5% в 2023 году до 6-7% ежегодно в 2024-2025 годах.

До сих пор латвийский рынок труда был очень устойчивым. Многие негативные факторы указывают на возможный незначительный рост безработицы к концу года, включая сокращение сезонных рабочих мест. Опросы показывают, что нехватка рабочей силы существенно не уменьшилась, и SEB не ожидает быстрого роста безработицы.

В ближайшие месяцы объемы латвийского экспорта и производства продолжат снижаться. Ситуация постепенно улучшится в следующем году, наряду с восстановлением покупательной способности потребителей и доверия к зарубежным рынкам.

Инфляция в годовом выражении снизилась до 3,3% в сентябре и явно замедляется из-за снижения цен на энергоносители и значительного эффекта базы сравнения. К концу 2023 года этот показатель составит около 2%. При снижении инфляции, но высоком росте номинальной заработной платы рост реальной зарплаты уже возобновился, но пройдет несколько кварталов, прежде чем произойдет устойчивое восстановление потребления, отмечает банк.

Парламент Латвии 15 сентября утвердил новый состав кабинета министров под руководством Эвики Силиньи. Бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш неожиданно решил уйти в отставку после того, как ему не удалось убедить предыдущих партнеров по коалиции включить в правительство представителей новых партий. Новое латвийское правительство состоит из трехпартийной коалиции - "Нового единства" (JV), "Союза зеленых и фермеров" (ZZS) и партии "Прогрессивные" (PRO).

Литва

SEB подтвердил оценку спада ВВП Литвы на 2023 год на уровне 0,2%, а на 2024 год ухудшил прогноз экономического роста до 1,5% с 1,8%. Прогноз роста на 2025 год снижен до 2,8% с 3%.

Аналитики банка ожидают инфляцию в стране в текущем году в размере 8,8% (прежний прогноз - 9%), в 2024 году - 2,8% (2,8%), в 2025 году - 2,6% (2,6%).

Экспорт товаров сократился в 2023 году после нескольких успешных лет. "В последние месяцы доверие в промышленности немного восстановилось, что указывает на возможную стабилизацию промышленного производства, но мы не прогнозируем роста промышленного производства по крайней мере до середины следующего года", - говорится в обзоре.

Потребление домашних хозяйств, вероятно, уже достигло дна. Инфляция упала ниже среднего роста заработной платы, и повышение пенсий должно начать оказывать положительное влияние на потребление. Восстановление экономики не будет сильным в ближайшие несколько кварталов, поскольку сбережения будут расти, а высокие процентные ставки будут сдерживать потребление.

Мощный рост инвестиций в энергетическую, автомобильную, железнодорожную и военную инфраструктуру в этом году помог Литве избежать большего спада экономической активности. При этом корректировка прогноза по ВВП на 2024 год связана с ухудшением экономических перспектив в странах, которые являются основными импортерами литовской продукции. Основным фактором экономического роста в следующем году станет небольшой рост потребления домашних хозяйств.

Рост капитальных расходов будет незначительным в 2024 году, но, по прогнозам, восстановится в 2025 году, поскольку финансирование из Фонда восстановления и устойчивости ЕС достигнет своего пика.

Рынок труда остается устойчивым к внешним неблагоприятным факторам. Банк по-прежнему прогнозирует незначительный рост безработицы в следующем году. Рост заработной платы в 2023 году превысил прогнозы, но в 2024 году повышение зарплат замедлится ниже 10%.

В последние месяцы активность на рынке жилой недвижимости в Литве снизилась до уровня 2012 года. Доступность жилья резко упала, поскольку средняя ставка по новым ипотечным кредитам подскочила до 5,8% в сентябре, однако цены оставались неизменными с ноября прошлого года. Низкая задолженность помогает домохозяйствам избежать финансовых трудностей.

Правительственный проект бюджета на 2024 год предусматривает дефицит в размере 2,9% ВВП. Парламентские и президентские выборы в Литве состоятся в следующем году.

Эстония

Экономический спад в Эстонии в текущем году, согласно оценкам банка, будет более глубоким - не 1,8%, как ожидалось в августе, а 2,5%. В 2024 году рецессия сменится слабым ростом, на 0,4% (прежний прогноз - рост на 1,5%), который в 2025 году ускорится до 3,5% (3%).

Инфляция в стране, как и прежде, прогнозируется в размере 9,5%, 4,5% и 2,5% соответственно.

Экономика Эстонии, зависящая от экспорта, сильно пострадала от низкого спроса в странах Северной Европы. Экономический рост сдерживает также снижение внутреннего спроса. Поскольку для решения проблем потребуется время, явный экономический рост возобновится лишь в 2025 году, отмечается в обзоре.

Ранее быстрый рост номинальных доходов как предприятий, так и домашних хозяйств компенсировал снижение реального объема производства. По мере ослабления инфляции и замедления роста заработной платы снижение спроса, как считают аналитики SEB, будет более выраженным.

Спад во внешней торговле особенно беспокоит производственный сектор Эстонии, который экспортирует большую часть своей продукции. Промышленное производство сокращается с середины 2022 года и в настоящее время достигло уровней, которые в последний раз наблюдались в 2018 году. "Быстрый поворот кажется маловероятным, поскольку количество новых заказов сокращается. Являясь крупнейшим сектором экономики с точки зрения добавленной стоимости и занятости, его (промышленного сектора - ИФ) спад затрагивает многие другие отрасли экономики. Заметного восстановления экспорта не произойдет раньше 2025 года", - прогнозирует банк.

Объем розничных продаж падает уже более года, поскольку домохозяйства стали более осторожными. В последние месяцы продажи также снизились в номинальном выражении. Потребительские настроения выше, чем год назад, но остаются намного ниже своего исторического среднего значения.

Хотя уровень занятости остается одним из самых высоких в еврозоне, ситуация на рынке труда начала ухудшаться. Поскольку компании приспосабливаются к снижению спроса, уровень безработицы продолжит расти в ближайшие кварталы, но будет ограниченным и достигнет лишь 7,5% в 2024 году.

Инфляция резко снизилась по сравнению с предыдущими экстремальными показателями, но рост цен останется проблемой в следующем году из-за увеличения налога на добавленную стоимость на 2 процентных пункта.

Рост рынка недвижимости явно замедлился, но это не привело к существенному снижению цен на жилье. Девелоперы приспосабливаются, сокращая количество новых проектов, тем самым снижая спрос на строительные услуги.

Правительство пытается улучшить состояние государственных финансов, добиваясь сокращения бюджета и увеличения налоговых поступлений. Дефицит бюджета вырастет в следующем году до 3% ВВП.