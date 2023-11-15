Stada сменила гендиректора "Нижфарма"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Генеральным директором АО "Нижфарм" (Нижний Новгород, входит в германскую Stada) назначена Оксана Позднякова, с августа 2022 года возглавляющая бизнес-подразделение безрецептурных препаратов Consumer Healthcare компании Stada в России.

Как свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, Позднякова сменила на этом посту Людмилу Матвееву 14 ноября. Матвеева была назначена главой "Нижфарма" в августе 2022 года.

С 1 ноября владельцем 100% АО "Нижфарм" стала Nidda Lynx S.A.R.L. (Люксембург) - структура компании Nidda Healthcare Holding Gmb, являющейся (по данным отчетности Stada за 2022 год) единственным акционером Stada Arzneimittel AG. До этого 100% АО принадлежало Stada Arzneimittel (последняя дата раскрытия - 9 августа 2022 года).

"Нижфарм" - фармацевтическое предприятие по производству готовых лекарственных средств: мазей, гелей, линиментов, суппозиториев, таблеток и желатиновых капсул. В опубликованном пресс-релизе Stada Arzneimittel о финрезультатах 2021 года отмечалось, что на российских предприятиях компании один из самых глубоких уровней локализации - более 65%.