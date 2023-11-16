Белоруссия и Китай обсудят создание свободной торговли услугами

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Правительства Белоруссии и Китая планируют заключить соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Как сообщил телеграм-канал "Пул Первого", президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров.

"Таким образом, закрепляется правовая основа для устойчивого и динамичного развития торговых и инвестиционных отношений между двумя странами. Речь идет о создании зоны свободной торговли услугами между Беларусью и КНР, транспарентного, либерального и благоприятного инвестиционного режима для привлечения инвестиций", - говорится в сообщении.

На проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности уполномочено Минэкономики Белоруссии.

"Ожидается, что в перспективе сотрудничество в рамках соглашения позволит динамично наращивать экспорт белорусских услуг в Китай и увеличить инвестиционные потоки со стороны Китая", - отмечается в сообщении.