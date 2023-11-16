ЦБ решил унифицировать календарь раскрытия данных опроса "инФОМ"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Банк России решил унифицировать календарь раскрытия данных опроса "инФОМ", на регулярной основе публиковать оперативную справку по инфляционным ожиданиям в момент получения данных, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

"Календарь скорректирован для более оперативного раскрытия статистической информации, которая является важной для оценки инфляционной картины", - отметил регулятор.

Комментарий по инфляционным ожиданиям Банк России продолжит публиковать после получения полного ежемесячного отчета "инФОМ".

Банк России в 2021 году решил публиковать сведения о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины". ЦБ неоднократно раскрывал данные краткого опроса в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке.

Очередное заседание совета директоров по ключевой ставке запланировано на 15 декабря (соответственно, "неделя тишины" перед ним начнется 8 декабря). Оно не будет опорным.

"Обновления среднесрочного прогноза по итогам заседания совета директоров 15 декабря 2023 года календарем заседаний по ключевой ставке не предусмотрено", - напомнил ЦБ.

Согласно опубликованному в четверг краткому опросу "инФОМ", инфляционные ожидания населения РФ в ноябре подскочили до 12,2% с 11,2% в октябре.

Наблюдаемая инфляция в ноябре выросла до 15,1% с 13,9% в октябре.

Полный опрос по инфляционным ожиданиям и свой комментарий ЦБ планировал опубликовать 23 ноября 2023 года.

Инфляционные ожидания населения в течение 2023 года менялись разнонаправленно: в январе они составляли 11,6%, в феврале - 12,2%, в марте - 10,7%, в апреле - 10,4%, в мае - 10,8%, в июне - 10,2%, в июле - 11,1%, в августе - 11,5%, в сентябре - 11,7%, в октябре - 11,2% (почти вернулись на июльский уровень).

Последний раз резкий рост инфляционных ожиданий зафиксирован в июле (на 0,9 процентного пункта - до 11,1%). ЦБ тогда опубликовал оперативные данные опроса на "неделе тишины". Консенсус предполагал повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), хотя многие аналитики допускали и 75, и 100 пунктов. Регулятор выбрал широкий шаг, повысив ставку в июле сразу на 100 б.п. - до 8,5% годовых.

С этого решения начался цикл повышения ставки. На внеочередном заседании совета директоров 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12%. Затем, спустя месяц, 15 сентября, Банк России увеличил ставку еще на 100 б.п. - до 13%. А 27 октября регулятор принял решение повысить ставку еще на 200 б.п. - до 15%.